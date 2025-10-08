“Дякувала росіянам за удари”: навідницю з Курахівки засудили до довічного ув’язнення

Навідниця з Курахівки. Фото: прокуратура Донеччини

Жителька селища Курахівка наводила вогневі удари росіян по Покровському району, а ще виправдовувала жертви серед цивільного населення. За це вона проведе решту свого життя у в’язниці.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, у 2023 році мешканка селища Курахівка допомагала російським військам вести підривну діяльність проти України. Так, жінка з власної ініціативи збирала інформацію про розташування військових у Покровському району. Згодом вона передавала її сину, який воював на боці Росії, а той — представнику спецслужб.

“У голосових повідомленнях та під час телефонних розмов агентка закликала завдавати ударів по українських захисниках. Для цього вона вишукувала місця проживання особового складу та розташування артилерійських позицій й військової техніки ЗСУ. До того ж передала координати приватного домоволодіння власної куми, яка підтримує Україну”, — кажуть правоохоронці.

Вони встановили, що через надіслані засудженою розвіддані у серпні 2023-го окупанти обстріляли Курахівку з артилерії. Тоді поряд з оселею дістав поранення місцевий мешканець. Ще одного чоловіка поранили, а його 59-річна дружина загинула під завалами.

“У спілкування жінка дякувала окупантам за завдані удари та демонструвала зневагу до загибелі мирних жителів, цинічно називаючи постраждалих “втратами”, — доповнили у прокуратурі.

Жінку визнали винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудили до найвищої міри покарання — довічного позбавлення волі. На свій вирок навідниця чекала під вартою. Свою провину вона не визнала.

