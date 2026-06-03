В Україні з’являться нові цифрові послуги. Фото: “Дія”

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Єдиний портал державних послуг “Дія” розпочав набір учасників бета-тестування нової функції, яка дозволить припинити трудові відносини в онлайн-режимі тим, хто через окупацію або бойові дії втратив зв’язок із роботодавцем.

Про це повідомили у пресслужбі “Дії”.

До тестування запрошують повнолітніх громадян України, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях.

Для участі в бета-тесті необхідно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у “Дії”, а також не мати чинного статусу безробітного і не подавати заяви на його отримання.

“Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн без зайвих візитів і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості: допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи”, — зазначили у “Дії”.

Реєстрація на бета-тестування нової функції доступна за посиланням.

Нагадаємо, на платформі “Дія.Освіта” стартував новий освітній серіал “RECOVERY. Сексуальне життя: реабілітація після травми або поранення”. Безкоштовний онлайн-курс покликаний допомогти ветеранам, військовослужбовцям, їхнім партнерам та фахівцям, які супроводжують процес відновлення після поранень.