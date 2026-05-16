Дітей 10-12 років із Сіверської громади запрошують відпочити у таборі на Кіпрі.

Федерація грецьких товариств України запрошує дітей із Сіверської громади відпочити у таборі на Кіпрі з 17 липня до 26 липня 2026 року. Табір розташований у селі Продромос у горах Троодос. Однак, батькам треба сплатити дорогу до Кіпру. Розповідаємо про умови участі, вартість дороги та спосіб подання заяви.

Про можливість для дітей повідомляє Сіверська Військова Адміністрація.

Усі проживатимуть у таборі в селі Продромос.

Загалом відбиратимуть 20 дітей віком 10–12 років та двох дорослих.

“Для проживання буде виділено окремі корпуси для дівчат і хлопців (по два корпуси), кожен із яких оснащений 12 ліжками”, — пишуть у пресслужбі ВА.

Харчування забезпечуватимуть протягом дня — сніданок, обід та вечеря.

Для дітей та супроводжувачів підготували дві одноденні екскурсії до міст Нікосія та/або Лімасол та/або Пафос, а також екскурсію до найближчих визначних місць.

Крім того, для учасників організують піші прогулянки селом та відвідування Національного парку Троодос.

“У таборі цілодобово працюватимуть представники Міністерства охорони здоров’я. У разі необхідності медична допомога або госпіталізація надаватиметься відповідно до чинного законодавства Республіки Кіпр”, — зауважують представники ВА.

Охочі відпочити мають підготувати:

дійсний медичний страховий поліс;

гроші на трансфер до аеропорту і з аеропорту;

авіаквитки до Кіпру та з Кіпру;

кошти на медичне страхування та особисті витрати.

За оцінками представників Сіверської ВА, дорога до Кіпру може коштувати близько 22–25 тисяч гривень.

Подати заяву на відпочинок можна, заповнивши форму за посиланням.

