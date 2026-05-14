Дітей-переселенців із Мирноградської громади запрошують до “Смарагдового міста” у червні: як податись

Оздоровлення дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Дітей віком від 7 до 17 років із Мирноградської громади запрошують безкоштовно відвідати санаторно-оздоровчий центр “Смарагдове місто”: нова оздоровча зміна “Червневий марафон” триватиме від 1 по 21 червня.

Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

Отримати путівку можуть тільки ті діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти за місцем тимчасового перебування та мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з Донецької області.

Нині “Смарагдове місто” працює у селі Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Програма оздоровлення передбачає активності на природі, екскурсії Хмельниччиною, психологічну допомогу, конкурси та майстер-класи.

Для того, аби подати повідомлення про намір відпочинку батькам необхідно заповнити заявку на кожну дитину окремо за посиланням.

Детальнішу інформацію надає УСЗН Мирноградської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, або за телефонами:

050-648-15-19

050-865-05-33

Нагадаємо, в Україні реалізують експериментальний проєкт зі створення муніципального житла, яке здаватимуть в оренду представникам вразливих категорій суспільства, зокрема переселенцям. Вже відомо, де можуть побудувати зазначені будинки: відбір пройшли Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький.