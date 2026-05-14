Візуалізація майбутнього кварталу соціального житла у Кременчуці. Фото: Хмарочос

В Україні реалізують експериментальний проєкт зі створення муніципального житла, яке здаватимуть в оренду представникам вразливих категорій суспільства, зокрема переселенцям. Вже відомо, де можуть побудувати зазначені будинки: відбір пройшли Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький.

Про це повідомили у виданні “Хмарочос”.

Загалом на участь у проєкті претендували 25 міст, їх відбирали за 16 критеріями, об’єднаними в три блоки. Комісія оцінювала технічну готовність земельних ділянок площею понад гектар, наявність актуальної містобудівної документації та доступність соціальної інфраструктури. Згідно із проєктом, школи, лікарні та зупинки громадського транспорту мають перебувати в радіусі 500 метрів від майбутніх будинків, а інженерні мережі — не далі 200 метрів.

Найбільш масштабну концепцію будівництва запропонував Кременчук: 29 дев’ятиповерхових будинків на понад тисячу квартир. Миколаїв планує звести два десятиповерхові будинки з гнучкою моделлю оренди, Житомир — комплекс на 216 квартир.

Усі проєкти очікують на остаточне погодження в Міністерстві фінансів України, повідомляє “Хмарочос”.

Проєкт розрахований на два роки. Збудоване житло не підлягатиме приватизації чи перепродажу, а орендна плата, як стверджують організатори, буде нижчою за ринкову.

Квартири здаватимуть повністю умебльованими та оснащеними побутовою технікою. Окрім переселенців, на таке житло зможуть претендувати ветерани, багатодітні родини та працівники критичної інфраструктури.

Фінансують проєкт Європейський інвестиційний банк та Єврокомісія. Кредитні кошти виділяють на 30 років із десятирічним пільговим періодом.

Що відомо про проєкт соціального житла

Ще у липні 2025-го уряд запустив проєкт, за якими упродовж двох років хочуть будувати багатоповерхівки. На них і формуватимуть фонд муніципального житла — лише у комунальній власності громади-учасниці проєкту. Приватизувати, продати, подарувати або ж здати у заставу його не можна буде — лише взяти в оренду.

Претендувати на оренду соціального житла можуть окремі категорії людей, зокрема:

ВПО;

люди, які зазнали домашнього насильства або жорстокого поводження в сім’ї (крім особи кривдника) та можуть підтвердити цей факт;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення;

дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;

багатодітні сімʼї;

сім’ї з дітьми до 3-х років;

люди з інвалідністю (разом із членами їх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;

люди, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, підтриманого проживання;

ветерани війни (разом із членами їх сімей):

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

звільнені з полону (разом із членами їх сімей);

працівники соціальної сфери (медики, педагоги, комунальники, соціальні працівники та військовослужбовці).

Нагадаємо, на травень 2026-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області залишаються мешкати понад 700 одиноких маломобільних, за якими наглядають працівники соціальних служб. Більш ніж половина з цих людей “категорично проти” евакуюватися до більш безпечних регіонів.