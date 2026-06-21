Літній відпочинок дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Діти з Бахмутської громади можуть провести частину літніх канікул у санаторно-оздоровчому центрі “Смарагдове місто”. Після релокації з Донеччини заклад працює в селі Оринин Хмельницької області. Організатори відкрили набір на оздоровчу зміну для школярів від 7 до 17 років.

Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян в Києві.

Оздоровча зміна триватиме з 27 липня по 16 серпня 2026 року. Проєкт покликаний допомогти дітям, які переживають наслідки війни, відновити сили, зміцнити здоров’я та отримати психологічну підтримку.

Для учасників підготували програму відпочинку та соціальної реабілітації. Зокрема, діти зможуть долучитися до розважальних заходів, провести час на природі й відновитися в безпечному середовищі.

Організатори обіцяють комфортні умови проживання, змістовне дозвілля та заходи, спрямовані на підтримку емоційного стану дітей.

Подати заявку можуть родини, чиї діти зареєстровані або задекларовані на території Бахмутської міської територіальної громади та після початку повномасштабного вторгнення виїхали за її межі.

Для участі батькам або законним представникам необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Заявки прийматимуть до 1 липня 2026 року.

Раніше ми писали, що деякі діти-переселенці з Бахмутської громади можуть поїхати на відпочинок коштом громади.