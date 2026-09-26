Рівненщина готується приймати дітей із Донеччини, яких евакуюють примусово

Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Рівненська область готується приймати дітей із населених пунктів Донеччини, де оголосили примусову евакуацію. В області мають підготувати місця тимчасового перебування та умови для проживання евакуйованих дітей, зокрема на період опалювального сезону.

Про це повідомили у Рівненській обласній державній адміністрації.

Питання щодо евакуації дітей з окремих населених пунктів Донеччини та їх розміщення у безпечних регіонах обговорили під час онлайн-засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.

За словами заступниці голови Рівненської ОДА Людмили Шатковської, Рівненщина має досвід прийому евакуйованих. Станом на вересень 2026 року в області проживають понад 42 тисячі переселенців.

Засідання координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів. Фото: Рівненська обласна державна адміністрація

Під час засідання також обговорили маршрути евакуації, роботу чинних транзитних центрів та створення нових. Окремо йшлося про підготовку місць тимчасового перебування до опалювального сезону.

Раніше ми розповідали, де на Донеччині діє зона примусової евакуації дітей.