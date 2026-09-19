Примусова евакуація дітей на Донеччині: які зони підпадають

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Примусова евакуація дітей із небезпечних територій Донеччини розпочалась у 2023 році. Першим містом, звідки через бойові дії почали вивозити дітей разом із батьками, став Бахмут. Відтоді перелік таких територій постійно зростає.

Як з роками розширювалася зона примусової евакуації та скільки дітей продовжують залишатися в небезпечних населених пунктах — розповідаємо в матеріалі.

Як почалася примусова евакуація дітей

У березні 2023 року рішення про примусову евакуацію ухвалили щодо Бахмута. Тоді в місті залишалися щонайменше 33 дитини. Через активні бойові дії евакуаційні екіпажі вже не могли безпечно потрапити до частини районів міста.

Упродовж 2023 року механізм почали застосовувати і в інших громадах Донеччини.

Для довідки: Примусова евакуація — це обов’язкове вивезення дітей із населених пунктів на територіях активних або можливих бойових дій. Рішення ухвалює обласна військова адміністрація за пропозицією військового командування та погодженням координаційного штабу. Дитину зазвичай евакуюють із батьками, родичами або законними представниками. Якщо вони відмовляються супроводжувати дитину, її можуть вивезти без них.

У 2024 році такі рішення стали масштабнішими. 6 червня евакуацію оголосили в Лимані та селах Лиманської громади — Липовому, Новому, Карпівці та Ставках. Також до переліку потрапили село Прогрес Гродівської громади та селище Зоря Іллінівської громади.

10 липня рішення поширили на Дробишеве Лиманської громади та села Новооленівку, Олександропіль і Нову Полтавку Іллінівської громади.

Найбільше розширення того року відбулося 26 серпня. Тоді до переліку внесли Костянтинівку та низку сіл Костянтинівської громади, а також Вишневе, Григорівку, Новоолексіївку, Петрівку, Пустинку та Юріївку Селидівської громади.

25 вересня рішення поширили ще на Шахтарське, Ясну Поляну та Роздольне.

Паралельно евакуація тривала у Мирнограді, Покровську, Родинському, Кураховому, Дачному та інших населених пунктах.

У Мирнограді, наприклад, на початку евакуації залишалися 2409 дітей. Приблизно за місяць їх кількість скоротилася до п’яти.

У 2025 році зона продовжила розширюватися. У січні того року рішення ухвалили щодо 25 сіл Комарської та Криворізької громад.

27 березня до зони примусової евакуації вперше потрапили населені пункти Добропільської та Дружківської громад. Йшлося, зокрема, про Білицьке, Водяне, Чернігівку, Світле та Шевченко, а також Кіндратівку, Осикове й Куртівку.

На той момент у зоні примусової евакуації нараховували 51 населений пункт.

У травні 2025 року рішення поширили на Олексієво-Дружківку та вісім населених пунктів Шахівської громади.

10 липня до переліку додали ще шість сіл Дружківської громади. На момент оголошення евакуації там жили 218 родин із 341 дитиною.

У серпні 2025 року примусову евакуацію розширили в Лиманській громаді. До переліку внесли загалом 19 населених пунктів, де залишалося близько 109 дітей.

У серпні рішення також поширили на Дружківку, села Андріївської громади та Білозерську громаду.

11 грудня 2025 року до зони примусової евакуації потрапили низка сіл Святогірської громади й сам Святогірськ.

У 2026 році евакуація дісталася Краматорська та Слов’янська. 20 березня 2026 року примусову евакуацію вперше оголосили щодо частин Слов’янська — районів Східний, Семенівка та Високоіванівка.

9 червня рішення розширили у Краматорській та Слов’янській громадах.

У Краматорській громаді до переліку внесли Малотаранівку та Привілля. Крім того, в окремих частинах Біленького, Краматорська та Слов’янська визначили конкретні вулиці, звідки мали виїхати родини з дітьми.

5 серпня зону розширили ще раз. У Краматорській громаді до неї потрапили Красноторка, Біленьке та нові вулиці Краматорська. Загалом тоді йшлося про 525 дітей із 424 родин.

16 вересня 2026 року оголосили про чергове розширення.

У Слов’янській громаді до переліку додали нові вулиці Слов’янська та село Суханівка. У Святогірській громаді — Адамівку, Глибоку Макатиху, Микільське та Хрестище. У Новодонецькій громаді — селище Новодонецьке та села Іверське, Новосамарське і Шостаківку.

Скільки дітей залишаються у небезпечних районах

У вересні 2024 року Донецька ОВА повідомляла, що в зоні примусової евакуації перебуває 3473 дитини.

Станом на 16 вересня 2026 року було відомо про 400 таких дітей. Найбільше їх залишалося у Краматорській громаді — 203, у Слов’янській громаді — 139 та у Святогірській — 45.

Зазначимо, рішення про примусову евакуацію дітей може залишатися чинним навіть після того, як із громади вивезли всіх неповнолітніх.

Станом на 16 вересня 2026 року на Донеччині загалом залишалися близько 84 тисяч цивільних, серед них — 4060 дітей.

Раніше ми розповідали про те, як благодійники гуманітарної місії “Проліска” вивозять людей із небезпечних районів Донеччини.