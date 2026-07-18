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Школярі з Мирноградської громади, які після початку відкритого вторгнення виїхали з родинами з Донеччини та мають статус внутрішньо переміщених осіб, можуть вирушити на тематичну літню зміну до санаторно-оздоровчого центру у Хмельницькій області. На відпочинок запрошують дітей віком від 7 до 17 років.

Про набір повідомили в Управлінні соціального захисту населення Мирноградської міської ради.

Зміна “Час пригод” триватиме з 27 липня до 16 серпня. Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації “Смарагдове місто”, який раніше працював на Донеччині, нині приймає дітей у селі Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Під час відпочинку для учасників організують заходи на свіжому повітрі, поїздки визначними місцями Хмельниччини, творчі заняття та конкурси. Також у програмі передбачили психологічну підтримку.

Скористатися можливістю можуть родини, чиї діти навчаються у закладах загальної середньої освіти за місцем тимчасового проживання та мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з Донецької області.

Щоб подати заявку, одному з батьків або законному представнику потрібно заповнити окрему онлайн-форму для кожної дитини.

Дізнатися більше про умови участі можна у фахівців Управління соцзахисту Мирноградської міської ради. Звернення приймають до 22 липня 2026 року за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, а також за телефонами (050)648-15-19 та (050)865-05-33.

Раніше ми писали, що на літнє оздоровлення до Хмельницької області також запрошують дітей із Бахмутської громади.