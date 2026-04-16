Дітей-переселенців із Мирноградської громади запрошують на оздоровлення до “Смарагдового міста”: як записатись

Ілюстративне фото: Ташанська сільська ОТГ

Діти-переселенці із Мирноградської громади можуть безкоштовно вирушити на оздоровлення та відпочинок до санаторно-оздоровчого центру “Смарагдове місто”, який нині релокований до села Оринин на Хмельниччині. Влада громади почала збір інформації про охочих доєднатися до шостої зміни “Весняна феєрія”, яка триватиме від 25 квітня по 15 травня. Малечі обіцяють офлайн-навчання, відпочинок та соціальну реабілітацію.

Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

До “Смарагдового міста” можуть вирушити діти з Мирноградської громади віком 7-17 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти за місцем тимчасового перебування та офіційно набули статусу переселенців із Донеччини (потрібно мати відповідну довідку).

Для того, аби повідомити про намір відпочинку дитини у санаторії, потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням для кожної дитини окремо. У формі потрібно вказати ПІБ, дату народження і стать дитини, адресу реєстрації та фактичного проживання, школу й клас. Окрім цього, поділитися даними одного з батьків та обрати бажаний формат оздоровлення (на вибір доступні й інші заклади для оздоровлення).

Детальнішу інформацію надає Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41. Окрім цього, уточнити відповіді на питання можна телефоном:

050-648-15-19

050-865-05-33

Нагадаємо, на середину квітня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 55 дітей. Наприкінці минуло місця до цих територій додалися окремі райони Словʼянська — найбільше малечі залишається там.