Евакуація дітей у Донецькій області. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

На середину квітня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 55 дітей. Наприкінці минуло місця до цих територій додалися окремі райони Словʼянська — найбільше малечі залишається там.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з шести населених пунктів чотирьох громад Донецької області. Нині там залишається не менш як 55 дітей, зокрема:

Дружківська громада — 2 дітей у Дружківці;

Андріївська громада — 7 дітей у Сергіївці;

Миколаївська громада — 8 дітей у Миколаївці та Райгородку;

Святогірська громада — 2 дітей у Святогірську.

Окрім цього, віднедавна обовʼязкова евакуація запрацювала в окремих районах Словʼянська: у Семенівці залишаються 13 неповнолітніх, а у Східному — 23. Водночас, уточнила Рижакова, механізм примусового вивезення дітей без згоди батьків так і не запрацював — чекають зміни до відповідної постанови.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються 172 тисячі людей, з яких близько 10 тисяч — діти. У зоні активних бойових дій мешкають 21 тисяч цивільних, серед яких 10 дітей — у Дружківській та Миколаївській громадах. Остання віднедавна увійшла до цього переліку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, який має дозволити, зокрема, примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Раніше правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.