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Діти пільгових категорій із Покровської громади можуть безкоштовно відпочити в оздоровчому таборі на Івано-Франківщині. Зміна триватиме 14 днів — з 15 до 28 серпня 2026 року. Розповідаємо, хто саме може розраховувати на відпочинок і як подати заявку.

Про можливість оздоровлення повідомили в Покровській міській військовій адміністрації.

Табір “Лімниця” розташований у селі Вістова Калуського району Івано-Франківської області. На безкоштовне оздоровлення запрошують дітей від 7 до 17 років, які належать до пільгових категорій. Зокрема, це:

діти загиблих захисників і захисниць України;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти військовослужбовців;

діти з багатодітних родин;

діти з інших пільгових категорій.

Скористатися можливістю можуть діти, які у 2026 році ще не проходили оздоровлення бюджетним коштом.

У повідомленні зазначають, що кількість місць обмежена. Для отримання додаткової інформації та подання документів батьки можуть звернутися до управління соціального захисту населення Покровської міської ради за телефоном: (095)399-90-55.

Поїздку організовують у межах проєкту “Пліч-о-пліч. Згуртовані громади” завдяки співпраці Покровської міської військової адміністрації та Івано-Франківської міської ради.

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