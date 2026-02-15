Ілюстративне фото: depositphotos

У Стамбулі відбудеться 8-ме Міжнародне бієнале дітей та молоді — міжнародний мистецький фестиваль, який проводять раз на два роки та який об’єднує творчі роботи юних учасників з різних країн світу. Цьогорічна тема події — “Що для тебе є щастям?”. До участі запрошують українських дітей та студентів.

Про подію повідомили в Українському товаристві взаємодопомоги в Стамбулі.

Організатори пропонують учасникам розповісти про своє щастя мовою мистецтва — через малюнок, колір, форму, слово. Долучитися можна у кількох форматах.

Зокрема, учасники можуть створити індивідуальний малюнок “Моє щастя”, відповівши у творчій формі на запитання про те, що таке щастя, де і з ким воно пов’язане та який колір із ним асоціюється. Робота має бути розміром 30×30 см, виконана у будь-якій техніці — від олівців і фарб до пастелі чи акварелі. За бажанням можна додати короткий підпис і зазначити ім’я автора (повністю або ініціали), вік та країну.

Також передбачений формат колективної роботи “Щастя разом”: кожна дитина створює малюнок розміром 20×20 см, а всі роботи об’єднують у спільну композицію — у вигляді сітки, хвилі, спіралі або карти.

За бажанням учасники можуть надіслати коротке відео тривалістю 10–15 секунд, завершивши фразу “Для мене щастя — це…”. Відео має бути горизонтальним, з простим фоном. У кадрі дитина може говорити, мовчати, показувати свій малюнок або просто бути присутньою — мовчання також розглядається як спосіб висловлення.

Роботи приймають до 20 лютого 2026 року. Малюнки слід надсилати у форматі JPEG або PNG, відео — MP4 або MOV, на електронну адресу [email protected] із темою листа: HAPPINESS – Bienal – Ім’я Прізвище.

Кураторкою проєкту є візуальна мисткиня Хіляль Баяр. За додатковою інформацією можна звертатися за тією ж електронною адресою.

