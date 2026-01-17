Фото: Depositphotos

З січня по квітень 2026 року на Донеччині у заочному форматі відбудеться конкурс мініатюр декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва серед педагогів позашкільної освіти. Розповідаємо, як стати учасником.

Про старт конкурсу повідомила Донецька обласна державна адміністрація.

Конкурс покликаний показати професійну майстерність педагогів, сприяти обміну досвідом та авторськими ідеями, а також популяризувати сучасні мистецькі техніки.

До участі запрошуються керівники гуртків закладів позашкільної, загальної середньої та професійної освіти з Донеччини. Формат проведення — заочний.

Захід організує Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням. Кінцевий термін подання заявок — 9 березня 2026 року.

Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців відбудеться 2 квітня 2026 року.

Ознайомитися з умовами конкурсу можна тут.

