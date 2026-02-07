Ілюстративне фото: Pexels

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Програма передбачає психолого-педагогічну, соціальну та логопедичну реабілітацію для дітей віком від 3 до 18 років. Усі заняття проходитимуть дистанційно у зручний час.

Про це повідомляє Лиманська міська військова адміністрація.

Онлайн-курс від центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю передбачає психолого-педагогічну та соціальну реабілітацію, а також логопедичну корекцію. Усі заняття проводять дистанційно у зручний для дитини та родини час.

Окрім індивідуальної роботи з фахівцями, програму доповнили виховними, тематичними та творчими заняттями. Діти зможуть займатися малюванням у різних техніках, ліпленням, створенням поробок із різних матеріалів, казкотерапією та іншими активностями.

На час проходження курсу дитині можуть надати планшет, якщо немає власного пристрою для онлайн-занять.

Деталі щодо зарахування можна дізнатися у директорки Лиманського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Тетяни Середи за номером (095)033-14-22.

Також за цим телефоном просять повідомити, якщо дитина перебуває за кордоном або вже відвідує інший реабілітаційний заклад — це потрібно для обліку учасників програми.

Нагадаємо, молодь Донеччини та педагогічних працівників запрошують долучитися до всеукраїнського багатожанрового фестивалю “Ми горді тим, що українці”. Захід відбудеться в дистанційному форматі з 19 по 26 лютого 2026 року.