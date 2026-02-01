Творчу молодь Донеччини запрошують долучитися до всеукраїнського патріотичного фестивалю. Фото: ДонОДА

Молодь Донеччини та педагогічних працівників запрошують долучитися до всеукраїнського багатожанрового фестивалю “Ми горді тим, що українці”. Захід відбудеться в дистанційному форматі з 19 по 26 лютого 2026 року.

Про це повідомляють у Донецькій обласній державній адміністрації.

Участь у фестивалі можуть взяти творчі колективи та окремі виконавці віком від 15 років з різних регіонів України. Подати роботи можна у різних жанрах — від вокалу й театру до образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Журі оцінюватиме роботи у відповідних номінаціях.

Для участі необхідно до 16 лютого 2026 року включно надіслати окрему заявку на кожного учасника та відео- або фотоматеріали на електронну пошту [email protected], зазначивши в темі листа: “Патріотичний фестиваль”.

Онлайн-голосування за приз глядацьких симпатій триватиме з 20 по 25 лютого на сайті Палацу молоді. Проголосувати зможуть усі охочі.

Вікові категорії учасників:

15–18 років;

19–25 років;

26 років і старші;

змішана категорія.

Організатори зазначають, що до участі не допускатимуть роботи, створені з використанням штучного інтелекту, а також ті, що не відповідають технічним вимогам або подані з порушенням строків.