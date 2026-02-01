Підтримати
RU
Підтримати

Творчу молодь Донеччини запрошують долучитися до всеукраїнського патріотичного фестивалю

Юлія Маркулич
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Молодь Донеччини та педагогічних працівників запрошують долучитися до всеукраїнського багатожанрового фестивалю “Ми горді тим, що українці”. Захід відбудеться в дистанційному форматі з 19 по 26 лютого 2026 року.

Про це повідомляють у Донецькій обласній державній адміністрації.

Участь у фестивалі можуть взяти творчі колективи та окремі виконавці віком від 15 років з різних регіонів України. Подати роботи можна у різних жанрах — від вокалу й театру до образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Журі оцінюватиме роботи у відповідних номінаціях.

Для участі необхідно до 16 лютого 2026 року включно надіслати окрему заявку на кожного учасника та відео- або фотоматеріали на електронну пошту [email protected], зазначивши в темі листа: “Патріотичний фестиваль”.

Онлайн-голосування за приз глядацьких симпатій триватиме з 20 по 25 лютого на сайті Палацу молоді. Проголосувати зможуть усі охочі. 

Вікові категорії учасників:

  • 15–18 років;
  • 19–25 років;
  • 26 років і старші;
  • змішана категорія.

Організатори зазначають, що до участі не допускатимуть роботи, створені з використанням штучного інтелекту, а також ті, що не відповідають технічним вимогам або подані з порушенням строків.

Раніше ми писали, що краєзнавці Донеччини збирають книги про історію міст і сіл регіону.

Завантажити ще...