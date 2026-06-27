Дітей з Покровської громади запрошують відпочити у серпні у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті: як податися

Дітей зі Покровської громади запрошують відпочити у серпні у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті. Архівне фото: Вільне Радіо

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Дітей-переселенців з Покровської громади запрошують безплатно відпочити у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті. Податися можуть тільки діти, які зареєстровані на території Покровської громади. Розповідаємо, коли розпочнуться зміни та як податися.

Про можливість для дітей відпочити розповіли в пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Одна зміна триватиме 21 день. Протягом 2026 року ще ведуть набір дітей на дві зміни з такими датами відправлення та повернення:

з 2 серпня до 22 серпня 2026 року;

з 25 серпня до 14 вересня 2026 року.

Щоб податися на відпочинок, батькам-переселенцям пропонують телефонувати за номером: (095) 399-50-55 або приходити особисто у Дніпрі за адресою: вул. В. Антоновича, будинок 56.

Зазначимо, посадовці Покровської МВА попереджають, що заповнення заяви не гарантує отримання путівки — серед претендентів обиратимуть тих, хто найбільше потребує відпочинку.

Нагадаємо, дітей зі Званівської громади також запрошують відпочити у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті. Журналісти Вільного Радіо розповідали, коли відбудуться зміни та як податися.