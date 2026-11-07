Діти зі Словʼянської громади можуть безкоштовно відпочити в Карпатах: деталі

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Діти від 7 до 18 років зі Словʼянської громади можуть безплатно відпочити на заході України. 21-денну зміну в межах програми “Карпатська зміна” планують розпочати 15 листопада.

Про це повідомив начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Поїхати можуть діти, які залишаються на території громади, а також ті, хто виїхав через війну та перебуває в інших регіонах України.

Під час відпочинку для дітей організують екскурсії, навчання та дозвілля. Також програма передбачає психологічну й медичну реабілітацію.

Держава оплатить проживання, харчування та інші витрати на відпочинок. Водночас батьки мають самостійно подбати про дорогу дитини до місця відпочинку та повернення додому.

Щоб дізнатися умови участі та записати дитину, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Словʼянської міської ради за телефонами:

(050)105-04-30;

(095)491-12-45.

Нагадаємо, у листопаді переселенці зі Слов’янської громади зможуть отримати консультації під час виїзних прийомів у п’яти містах.