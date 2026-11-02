Для переселенців зі Слов’янської громади у листопаді пройдуть прийоми у п’яти містах України: графік та контакти

Вадим Лях під час прийому громадян в Полтаві, жовтень 2026 року. Фото: Слов'янська МВА

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Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, його заступники й радниця у листопаді прийматимуть переселенців зі Слов’янської громади в Харкові, Ужгороді, Івано-Франківську, Дніпрі та Полтаві. Розповідаємо, де і коли відбудуться ці зустрічі, а також як до них доєднатися.

Прийоми анонсували у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Першою 3 листопада з 10:00 до 12:00 в Харкові на проспекті Науки, 22 приймає заступниця начальника Слов’янської МВА Леся Мала. У тому самому місці 13 листопада в той самий час прийматиме заступник начальника Андрій Секлєцов.

Вадим Лях проведе дві зустрічі. Перший — 11 листопада з 10:00 до 12:00 в Ужгороді на вулиці Загорській, 10. Другий — 16 листопада з 10:00 до 12:00 в Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, 42 (вхід через арку).

11 листопада також радниця начальника МВА Світлана В’юниченко приймає з 8:00 до 10:00 в Івано-Франківську на вулиці Галицькій, 64, у кабінеті “Окуліст”.

Заступник начальника Іоанн Ростов проведе прийом 19 листопада з 10:00 до 12:00 у Полтаві на вулиці Панянка, 71.

Для участі громадянам потрібно завчасно записатися за телефоном:

(095) 841 80 82 (дзвінки приймають з 8:00 до 15:00)

Нагадаємо, у 85 житлових багатоповерхівках Слов’янська взимку 2026/2027 років не буде опалення. Причини — руйнування, неможливість запустити котельню або відсутність мешканців за цими адресами. Деякі будинки відключили повністю, а в деяких — окремі під’їзди або квартири. Журналісти Вільного Радіо опублікували повний перелік будинків, до яких не можуть подати тепло у Слов’янську.