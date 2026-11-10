Дітям-переселенцям зі Світлодарської громади виплатять матеріальну допомогу до Дня захисту дітей: як податись

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Діти зі Світлодарської громади можуть отримати одноразову грошову допомогу: на це завдання передбачили 165 тис. грн, суму розділять між заявниками, однак встигнути подати документи треба до вечора 16 листопада.
Про це йдеться у розпорядженні начальника Світлодарської міської ВА №219.
Допомогу призначать дітям, яким на 20 листопада 2026 року ще не виповнилося 18 років. Вони повинні мати зареєстроване чи задеклароване місце проживання у Світлодарській громаді та бути тими, хто виїхав із громади після початку воєнного стану. Статус ВПО потрібно мати обов’язково. Водночас дохід і майновий стан родини не враховують.
Комісія розгляне заяви 20 листопада. Розмір виплати визначать після цього: суму поділять на всіх дітей, кому схвалять допомогу.
За дитину заяву подає один із батьків або законний представник. Йому потрібно підготувати:
Якщо прізвище заявника відрізняється від дитячого, потрібен документ про його зміну, наприклад свідоцтво про шлюб. Законний представник, який не є батьком чи матір’ю, додатково підтверджує свої повноваження. Кожну копію заявник засвідчує сам: пише “Згідно з оригіналом”, ставить підпис, прізвище з ініціалами та дату.
Світлодарська МВА працює в релокації, тому документи приймають поштою. Лист повинен надійти до отримувача до 18:00 16 листопада, інакше заяву не розглянуть. Адреси для відправлення наступні:
Перед відправленням потрібно зателефонувати до служби у справах дітей, аби перевірити комплектність документів: 095 93 66 311. Також за номером можна уточнити додаткові питання.
Нагадаємо, Світлодарська громада планує створити фонд житла для переселенців, які втратили власні домівки. Помешкання для нього зможуть купувати, будувати або переобладнувати в різних регіонах України. Житло передаватимуть жителям громади у тимчасове безоплатне користування.