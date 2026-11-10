Дітям-переселенцям зі Світлодарської громади виплатять матеріальну допомогу до Дня захисту дітей: як податись

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Діти зі Світлодарської громади можуть отримати одноразову грошову допомогу: на це завдання передбачили 165 тис. грн, суму розділять між заявниками, однак встигнути подати документи треба до вечора 16 листопада.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Світлодарської міської ВА №219.

Хто може отримати виплату

Допомогу призначать дітям, яким на 20 листопада 2026 року ще не виповнилося 18 років. Вони повинні мати зареєстроване чи задеклароване місце проживання у Світлодарській громаді та бути тими, хто виїхав із громади після початку воєнного стану. Статус ВПО потрібно мати обов’язково. Водночас дохід і майновий стан родини не враховують.

Комісія розгляне заяви 20 листопада. Розмір виплати визначать після цього: суму поділять на всіх дітей, кому схвалять допомогу.

Які документи треба зібрати

За дитину заяву подає один із батьків або законний представник. Йому потрібно підготувати:

заяву на ім’я начальниці служби у справах дітей Світлодарської МВА Віри Сергіївни Морозової (зразок за посиланням)

копію паспорта заявника (ID-картки з двох боків або сторінок паспорта-книжечки) і копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання, якщо він є;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

витяг з реєстру територіальної громади заявника;

копію довідки ВПО заявника;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію паспорта дитини, якщо їй уже виповнилося 14 років;

витяг з реєстру територіальної громади дитини. Якщо його немає, потрібна копія довідки ВПО дитини з відомостями про переміщення зі Світлодарської громади;

копію довідки ВПО дитини;

реквізити рахунку в форматі IBAN.

Якщо прізвище заявника відрізняється від дитячого, потрібен документ про його зміну, наприклад свідоцтво про шлюб. Законний представник, який не є батьком чи матір’ю, додатково підтверджує свої повноваження. Кожну копію заявник засвідчує сам: пише “Згідно з оригіналом”, ставить підпис, прізвище з ініціалами та дату.

Куди подавати документи

Світлодарська МВА працює в релокації, тому документи приймають поштою. Лист повинен надійти до отримувача до 18:00 16 листопада, інакше заяву не розглянуть. Адреси для відправлення наступні:

“Нова пошта”: м. Ужгород, відділення № 5, отримувач Віра Морозова, телефон 0959366311;

“Укрпошта”: 88015, м. Ужгород, отримувач Віра Морозова, телефон 0959366311.

Перед відправленням потрібно зателефонувати до служби у справах дітей, аби перевірити комплектність документів: 095 93 66 311. Також за номером можна уточнити додаткові питання.

Нагадаємо, Світлодарська громада планує створити фонд житла для переселенців, які втратили власні домівки. Помешкання для нього зможуть купувати, будувати або переобладнувати в різних регіонах України. Житло передаватимуть жителям громади у тимчасове безоплатне користування.