Світлодарська громада планує сформувати фонд житла для переселенців: хто зможе претендувати на помешкання

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Світлодарська громада планує створити фонд житла для переселенців, які втратили власні домівки. Помешкання для нього зможуть купувати, будувати або переобладнувати в різних регіонах України. Житло передаватимуть жителям громади у тимчасове безоплатне користування.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Світлодарської міської військової адміністрації Олександра Гордієнка від 26 жовтня 2026 року №214 та затвердженого ним положення про фонд.

Житло для переселенців зможуть облаштовувати в будь-якому регіоні України

Фонд складатиметься з квартир, будинків та інших житлових приміщень, які належатимуть Світлодарській громаді. Їх використовуватимуть для тимчасового проживання переселенців із цієї громади, які потребують житла.

Помешкання можуть розташовуватися де завгодно в Україні, включно з Донеччиною — головна умова, щоб вони перейшли у комунальну власність Світлодарської громади. Та через бойові дії й окупацію частини області на практиці житло, найімовірніше, шукатимуть саме в інших регіонах.

Поповнювати фонд планують кількома способами. Зокрема, адміністрація зможе купувати готові квартири й будинки, будувати нове житло, реконструювати та капітально ремонтувати наявні будівлі або переобладнувати нежитлові приміщення на житлові. Помешкання мають бути введені в експлуатацію та мати електропостачання, опалення і воду.

Також до фонду зможуть передавати помешкання з державної, комунальної чи приватної власності або отримувати їх як благодійну, гуманітарну чи міжнародну технічну допомогу.

Формувати житловий запас планують коштом державного, обласного та місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових організацій, донорів і благодійних внесків.

Хто з переселенців зможе претендувати на житло

Отримати житло зможуть жителі Світлодарської громади, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і перебувають на обліку для отримання житла з фонду.

Окремо в положенні згадують урядовий експериментальний проєкт “Будиночок у селі”, покликаний забезпечити переселенців житлом у сільській місцевості. Його умови передбачають додаткові вимоги до людей, які хочуть отримати таке помешкання.

Зокрема, претенденти не повинні мати власного житла на підконтрольній Україні території поза районами бойових дій або тимчасової окупації. Виняток — якщо їхню нерухомість знищили або пошкодили настільки, що вона непридатна для проживання, і ці відомості внесли до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Також людина не повинна раніше отримувати компенсацію або житловий ваучер за знищене житло.

Ще одна умова стосується майна, придбаного за останні шість місяців перед поданням заяви. У цей період претендент на будинок у селі не мав купувати земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень або транспортний засіб, якому на момент купівлі було менш ніж пʼять років (окрім мопеда чи причепа). Для окремих категорій, зокрема людей з інвалідністю I-II групи та родин із дітьми з інвалідністю, передбачили винятки.

Житло надаватимуть безоплатно, але приватизувати його не можна

Спочатку людині видаватимуть ордер на вселення. Він діятиме 30 днів, протягом яких із майбутнім мешканцем мають укласти договір найму житла.

Якщо людина захоче продовжити проживання ще на рік, вона повинна подати відповідну заяву не пізніше ніж за 60 днів до завершення строку договору.

Право користуватися помешканням можуть припинити, якщо закінчився строк договору, а людина не звернулася по його продовження, або якщо вона сама відмовилася від житла. Підставою також можуть стати недостовірні відомості в документах, систематичне порушення умов договору, використання приміщення не за призначенням чи доведення його до непридатного стану.

Ще одна підстава — якщо людина без поважної причини не проживала в помешканні безперервно понад половину строку дії договору. Водночас примусово виселити мешканця з такого житла можна лише за рішенням суду.

За облік житла відповідатиме місцеве управління ЖКГ

Формування фонду, облік житлових приміщень і підготовку необхідних документів доручили Управлінню житлово-комунального господарства Світлодарської міської військової адміністрації.

Схожі житлові програми розробляють і в інших громадах Донеччини. Зокрема, Сартанська громада планує спрямувати понад 4 млн грн із місцевого бюджету на соціальне житло для переселенців. Його надаватимуть в оренду на пільгових умовах.