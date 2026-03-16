Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Не менш як 6,5 тисячі гривень отримають діти з інвалідністю підгрупи А з девʼяти областей України, зокрема Донеччини. Це одноразова грошова підтримка, якою можна буде покрити будь-які потреби малечі.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Там розповіли, що допомогу у 6,5 тисячі гривень отримають діти з дев’ятьох регіонів України: Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. З фінансуванням допоміг дитячий фонд UNICEF — це одноразова виплата.

Посадовці уточнили, що кошти можна буде використана на будь-які потреби, пов’язані з підготовкою до зимового періоду. Їх має визначити сімʼя самостійно, тобто конкретними видами товарів не обмежують.

Загалом у межах ініціативи допомогу зможуть отримати близько 9 тисяч українських дітей.

“Кошти будуть нараховані на рахунок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, відкритого Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України у Національному банку України”, — додали у міністерстві.

Нагадаємо, переселенці та інші вразливі категорії населення, які нині мешкають у Києві та області, можуть отримати підтримку від благодійників. Вони пропонують до 36 тисяч гривень фінансової допомоги. Окрім грошей, ініціатива передбачає пошук роботи та менторство.