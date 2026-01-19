Російський паспорт. Ілюстративне: з джерел окупантів

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

З 20 січня в Росії запрацюють нові вимоги щодо перетину кордону для дітей до 14 років — їх поширили й на ТОТ України. Аби виїхати з окупації, неповнолітні мають отримати закордонний паспорт РФ.

Про це йдеться на сайті прикордонної служби ФСБ Росії.

Там кажуть, що з 20 січня в Росії змінюють правила перетину кордону для дітей до 14 років. Аби виїхати за межі країни, неповнолітні мають отримати закордонний паспорт РФ. Раніше для цього було достатньо мати свідоцтво про народження.

Окупанти заявили, що нововведення начебто “спрямоване на підвищення безпеки російських туристів”. Це пояснюють тим, що закордонний паспорт містить фотографію та написання персональних даних латиницею, а також передбачає проставлення штампів про перетин кордону.

Діти до 14 років все ще зможуть відвідувати за свідоцтвом Білорусь, Казахстан, Киргизію та невизнані Абхазію й Південну Осетію.

Водночас дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова вважає, що правила перетину кордону Росія запроваджує з єдиною метою — унеможливити жителям ТОТ України вивозити дітей з окупації.

“Тобто виїжджати, крім Росії, нікуди не можна. Росія таким чином примушує людей отримувати на дітей документи, в тому числі закордонні паспорти, які видані окупаційною владою. Ці дії дискримінаційні стосовно жителів окупованих територій, яким і так було складно виїхати з окупації”, — пояснює експертка.

Сєдова зауважила, що тепер ситуація з виїздом лише загостриться, адже люди, які не планували оформлювати російські документи для своїх дітей, фактично будуть змушені це зробити. За її словами, без отримання закордонного паспорта покинути загарбані Росією території для неповнолітніх стане неможливим.

Нагадаємо, раніше журналісти Вільного Радіо поговорили з правозахисницею про те, як краще отримати паспорт для дітей з окупації, які документи необхідні, коли можуть відмовити в оформленні та хто з т.з. “ДНР” найбільше цікавиться українським паспортом.