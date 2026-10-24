Діти та підлітки із Соледарської громади можуть безкоштовно відпочити 21 день на заході України: як подати заявку

Ілюстративне фото: Хутір Тихий

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Дітлахів і підлітків від 7 до 18 років із Соледарської громади запрошують на безкоштовний 21-денний відпочинок у межах проєкту “Карпатська зміна”. Учасники відпочиватимуть на заході України, долучатимуться до спортивних і виховних заходів та зможуть отримати психологічну підтримку.

Про можливість участі в проєкті повідомили в Центрі підтримки “Соледар — дорога додому”.

Програма має допомогти дітям відновити емоційний стан, краще адаптуватися до нових умов і стати стійкішими до стресу. Під час відпочинку для учасників влаштовуватимуть соціальні, виховні та спортивні заходи. Також із дітьми працюватимуть психологи.

Хто може взяти участь у проєкті

Першочергове право на участь у “Карпатській зміні” мають:

діти, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

діти, евакуйовані з таких територій;

діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій або перебували під ризиком депортації чи примусового переміщення;

діти, яких повернули з депортації або примусового переміщення;

діти загиблих або померлих захисників і захисниць України;

діти зі статусом внутрішньо переміщених осіб, яким призначили допомогу на проживання.

Також подати заявку можуть:

діти військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, а також рятувальників і поліцейських;

діти військових, які зникли безвісти, перебувають у полоні або були звільнені з нього;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;

діти з інвалідністю, які можуть самостійно себе обслуговувати та не мають медичних протипоказань;

діти зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які не отримують допомогу на проживання.

У центрі підтримки наголошують, що подати заявку можна навіть у тому разі, якщо дитина цього року вже відпочивала або оздоровлювалася.

Аби записати дитину на відпочинок, батькам потрібно заповнити онлайн-форму. Після цього з ними зв’яжуться представники Соледарської громади та повідомлять подробиці участі.

Що відомо про “Карпатську зміну”

Державний етап проєкту стартував 21 жовтня, повідомили в Міністерстві соціальної політики. Його запровадили на виконання указу Президента України, а умови участі визначили постановою Кабінету Міністрів України №1289 від 15 жовтня.

Програма розрахована на два роки. Вона передбачає безкоштовне оздоровлення дітей із десяти прифронтових областей України, зокрема Донецької. Дорогу до місця відпочинку організовує держава.

Нагадаємо, з 13 листопада до 3 грудня 2026 року в Міжнародному дитячому центрі “Артек” планують провести чергову оздоровчу зміну для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Відпочинок триватиме 21 день у Києві або на Закарпатті.