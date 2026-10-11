Оздоровлення дітей із Донеччини в “Артеку” з 13 листопада 2026 року: хто може отримати путівку

Міжнародний дитячий центр “Артек”, село Березняки Закарпатської області. Фото: МДЦ “Артек”

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З 13 листопада до 3 грудня 2026 року в Міжнародному дитячому центрі “Артек” планують провести чергову оздоровчу зміну для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Відпочинок триватиме 21 день у Києві або на Закарпатті. Подати заявку на отримання путівки можуть і родини з Донеччини.

Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

Дванадцята тематична зміна матиме назву “Правопросвітницький проєкт “Артеківська республіка”. Вона триватиме з 13 листопада до 3 грудня 2026 року.

Для дітей передбачили дві локації відпочинку:

Київ — Пуща-Водиця;

Закарпатська область — село Березники.

Хто може отримати путівку до “Артеку”

Звернутися по путівку можуть батьки або законні представники дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Зокрема, йдеться про такі категорії:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників бойових дій;

діти загиблих або зниклих безвісти захисників і захисниць України, а також діти, чиї батьки померли внаслідок поранень, отриманих під час бойових дій;

діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку відповідних служб;

діти, одному з батьків яких встановили інвалідність I або II групи;

діти, які перебувають на диспансерному обліку;

рідні діти прийомних батьків і батьків-вихователів, які проживають разом із ними у прийомній сімʼї або дитячому будинку сімейного типу;

діти, які постраждали внаслідок стихійних лих, техногенних аварій або катастроф;

діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

талановиті й обдаровані діти — переможці олімпіад, конкурсів, фестивалів і спортивних змагань, відмінники навчання та лідери дитячих громадських організацій;

учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд.

Також на путівки можуть претендувати діти, чиї батьки загинули під час масових акцій громадянського протесту або померли від отриманих тоді поранень, а також діти загиблих унаслідок нещасних випадків на виробництві чи під час виконання службових обовʼязків, зокрема журналістів.

Можливість отримати путівку передбачена для родин як із регіонів, де тривають активні бойові дії, так і з інших областей України та Києва.

Щоб дізнатися про наявність путівок та умови їх отримання, батькам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення своєї громади. Там можна уточнити порядок подання заявки та перелік необхідних документів.

Додаткову інформацію про дитячий центр можна знайти на офіційному сайті “Артеку” та у розділі для батьків.

Раніше ми писали, що молоді люди з Донеччини можуть безоплатно навчитися розвивати власну справу та готувати заявки на гранти. Курс “Це моя справа” проходить онлайн, набір триває до 18 жовтня.