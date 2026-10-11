Оздоровлення дітей із Донеччини в “Артеку” з 13 листопада 2026 року: хто може отримати путівку

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
З 13 листопада до 3 грудня 2026 року в Міжнародному дитячому центрі “Артек” планують провести чергову оздоровчу зміну для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Відпочинок триватиме 21 день у Києві або на Закарпатті. Подати заявку на отримання путівки можуть і родини з Донеччини.
Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.
Дванадцята тематична зміна матиме назву “Правопросвітницький проєкт “Артеківська республіка”. Вона триватиме з 13 листопада до 3 грудня 2026 року.
Для дітей передбачили дві локації відпочинку:
Звернутися по путівку можуть батьки або законні представники дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Зокрема, йдеться про такі категорії:
Також на путівки можуть претендувати діти, чиї батьки загинули під час масових акцій громадянського протесту або померли від отриманих тоді поранень, а також діти загиблих унаслідок нещасних випадків на виробництві чи під час виконання службових обовʼязків, зокрема журналістів.
Можливість отримати путівку передбачена для родин як із регіонів, де тривають активні бойові дії, так і з інших областей України та Києва.
Щоб дізнатися про наявність путівок та умови їх отримання, батькам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення своєї громади. Там можна уточнити порядок подання заявки та перелік необхідних документів.
Додаткову інформацію про дитячий центр можна знайти на офіційному сайті “Артеку” та у розділі для батьків.
Раніше ми писали, що молоді люди з Донеччини можуть безоплатно навчитися розвивати власну справу та готувати заявки на гранти. Курс “Це моя справа” проходить онлайн, набір триває до 18 жовтня.