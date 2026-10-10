Курс із підприємництва “Це моя справа” для молоді з Донеччини: як долучитися

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Молоді люди з Донеччини можуть безоплатно навчитися розвивати власну справу та готувати заявки на гранти. Курс “Це моя справа” проходить онлайн, набір триває до 18 жовтня.

Про це повідомили на сайті Покровської громади.

Програма відкрита для людей віком від 18 до 35 років з усієї України. Долучатися, зокрема, запрошують молодь із Донеччини та інших прифронтових і постраждалих від війни регіонів.

Онлайн-навчання триватиме три місяці й передбачає лекції в записі, роботу з менторами та підготовку до подання грантових заявок. Учасники також зможуть спілкуватися у спільноті й обмінюватися досвідом, а на фінальний пітчинг підприємницьких ідей, запланований на березень 2027-го, їх запросять як глядачів.

Подати заявку на участь можна на сайті програми. Після завершення курсу учасники зможуть отримати електронний сертифікат, якщо складуть тестування за навчальними матеріалами.

До проєкту також запрошують менторів, які готові допомагати молодим підприємцям. Аби долучитися, потрібно заповнити окрему форму.

Якщо виникнуть запитання щодо заявки або навчання, можна написати на електронну пошту [email protected] або в телеграм за номером (063)061-28-49.

Раніше ми розповідали, що діти з Бахмутської громади можуть отримати подарунки до зимових свят. Подати заявку можуть родини, які тимчасово живуть у Києві та області.