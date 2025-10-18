Діти із Торецької громади до 25 листопада 2025 року можуть отримати 2920 грн допомоги. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

До 25 листопада 2025 року в Києві, Дніпрі, Кременчуку та Черкасах прийматимуть документи на отримання допомоги для дітей із Торецької громади. Батьки можуть отримати 2920 грн. Подати заяву можна поштою з будь-якого куточка України. Розповідаємо, які документи необхідні і куди їх відправляти.

Про можливість повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Для отримання грошей слід підготувати такі документи:

заява (форма за цим посиланням );

копію паспорта громадянина України або ID-картки заявника;

копію свідоцтва про народження дитини та ID-картки;

копію документа, що підтверджує повноваження законного представника;

витяг з Реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого/задекларованого місця проживання дитини (якщо дитина народилася після лютого 2022 року і дані про неї ще не внесли до реєстру — у витягу може бути зазначено “дані відсутні”. У такому випадку потрібно подати витяги і щодо батьків. За роз’ясненнями можна звертатися за телефоном: (050) 760-61-13);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду заявника;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

На всіх копіях документів необхідно зробити напис: “Згідно з оригіналом”, зазначити особистий підпис, ПІБ та дату.

Перераховані документи можна подати особисто:

у Дніпрі — за попереднім записом за телефоном (066) 456-71-70 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00, у культурному просторі Торецької міської територіальної громади (просп. Лесі Українки, 55, оф. 229);

у Києві — за попереднім записом за тим самим номером, у гуманітарному просторі “Центр життєстійкості Торецької громади” (вул. Вишгородська, 67);

у Кременчуку — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00 у центрі підтримки мешканців Торецької громади (вул. Академіка Маслова, 8);

у Черкасах — у понеділок і середу з 9:00 до 14:00 в гуманітарному центрі “З Торецьком у серці” (вул. Сінна, 20).

Під час особистого подання потрібно мати оригінали документів для перевірки.

Також можна надіслати документи поштою — рекомендованим листом через Укрпошту (відділення №49001 у Дніпрі) або кур’єрською доставкою через Нову пошту на адресу: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 204.

Для консультацій можна телефонувати з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.

Нагадаємо, за понад 14 місяців боїв на Торецькому напрямку російські війська втратили 60 тисяч людей. Українські захисники запевняють: просування, яких досягли окупанти, неспівмірні з втраченою піхотою.