У боях за Торецьк російські війська втратила майже 60 тисяч військових, — 100 ОМБр

Торецький напрямок на мапі. Фото: DeepState

За понад 14 місяців боїв на Торецькому напрямку російські війська втратили 60 тисяч людей. Українські захисники запевняють: просування, яких досягли окупанти, неспівмірні з втраченою піхотою.

Про це розповів пресофіцер 100 ОМБр Сергій Хомінський в етері “Суспільне. Студія”.

Нині, за словами військового, бригада оборонців стримує просування російських військ до Костянтинівки з Торецького відтинку. За 14 місяців роботи на цій ділянці окупанти втратили 60 тисяч особового складу.

“Якщо говорити про якесь просування росіян у смузі відповідальності бригади за ці понад 14 місяців, то воно мінімальне і неспівмірне із тими втратами, яких вони зазнають. Ми постійно ці втрати оновлюємо, але зараз можна вже говорити, що загальні на цьому напрямку наближаються до 60 тисяч особового складу”, — каже Хомінський.

Попри втрати, армія Росії поповнює резерви та продовжує штурмувати позиції Сил оборони. Вони прагнуть вийти на Костянтинівську-Краматорську агломерацію, уточнив пресофіцер 100 бригади.

За словами військового, окупанти “вимощують дорогу трупами, аби мати хоч якісь просування”.

“На жаль для нас, окупант фактично немає обмеження щодо поповнення втрат живої сили. Це — єдина перевага, яка у нього фактично є. Вони втрачають людей, вони вимощують дорогу трупами своїх солдатів, але водночас женуть на війну нові партії ординців і кидають їх у бій як гарматне м’ясо”, — резюмував Сергій Хомінський.

Нагадаємо, російські війська перекидають свої підрозділи з південних відтинків фронту в Донецьку область. Раніше окупанти надсилали підкріплення з Росії або ж тилових відтинків ТОТ. У Силах оборони кажуть, що це свідчить про “певні проблеми”.