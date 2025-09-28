Росіяни почали перекидати війська з півдня у Донецьку область, — ОСУВ “Дніпро”

Фронти Донеччини на мапі. Фото: DeepState

Російські війська перекидають свої підрозділи з південних відтинків фронту в Донецьку область. Раніше окупанти надсилали підкріплення з Росії або ж тилових відтинків ТОТ. У Силах оборони кажуть, що це свідчить про “певні проблеми”.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Дніпро” Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Студія”.

“Цікаве те, що вони почали перекидати війська з інших напрямків. Наприклад, з півдня почали перекидати на схід, що вказує на те, що в них є, за російськими вимірами, певні проблеми з особовим складом”, — сказав Трегубов.

На його думку, перекидання може бути пов’язаним із кількістю втрат окупаційної піхоти під час наступу — їх більше, ніж очікувало командування військ Росії.

“Раніше вони перекидали або з території Росії, або просто підтягували безпосередньо з окупованих територій з другої-третьої лінії. Судячи з усього, в них темп наступу виявився не таким, на який вони сподівалися, і втрати більше, ніж вони сподівалися”, — пояснив речник.

За даними ОСУВ “Дніпро”, нині найактивнішою ділянкою на східному фронті залишається Покровський напрямок. Минулої доби українські захисники зупинили там 59 штурмів агресора. Загарбники намагаються зайти в Покровськ малими групами.

“На Покровському напрямку постійні спроби росіян проникнути в саме місто малими групами, в тому числі із застосуванням перевдягання і з кількох боків. Ситуація складна, безумовно, але в цій складній ситуації Сили оборони тримають місто, тримаються в місті й знищують ці наступаючі групи”, — зазначив військовий.

Нагадаємо, на Покровському напрямку війська країни-агресорки активізували штурмові атаки, аби блокувати логістику. Окупанти пробують проникнути малими групами у населені пункти поблизу Покровська.

Також 24 вересня аналітики заявили про окупацію Новомиколаївки та Новоіванівки — селища на Новопавлівському напрямку за декілька кілометрів від адмінмежі Донецької області. Однак в ОСУВ “Дніпро” спростували цю інформацію та кажуть, що обидва населені пункти під контролем Сил оборони.