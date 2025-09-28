Де лінія фронт у Донецькій області на 28 вересня: зведення поліції, ЗСУ та ОВА

Наслідки російських атак у Донецькій області 27 вересня. Фото: ГУНП Донеччини

Понад 2,1 тисячі ударів по житловій забудові та лінії фронту фіксували у Донецькій області минулої доби. Жертвами цих атак стали п’ятеро цивільних — дістали поранень. Окупанти 27 вересня продовжували нищити інфраструктуру регіону. Тим часом на фронтах лідирує за кількістю штурмів Покровський напрямок.

П’ятеро дістали поранень через удар Росії: доба 27 вересня у Донецькій області

Під вогнем військ країни-агресорки перебували вісім населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Лиману, Миколаївці, Слов’янську, Олексієво-Дружківці, Іверському та Іллінівці.

Водночас за 27 вересня росіяни 2 137 разів били по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, з них 31 житловий будинок.

Зокрема, троє людей дістали поранень у Костянтинівці. Її окупанти атакували керованою авіабомбою, дронами та артилерією. Руйнувань зазнали 5 багатоповерхівок та 6 домівок.

По Олексієво-Дружківці росіяни вдарили чотирма бомбами “КАБ-250” та FPV-дроном — поранили цивільну. Також загарбники пошкодили 10 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, автомобіль.

Іллінівку окупанти накрили з артилерії — є поранений, пошкоджень зазнав приватний будинок. У Дружківці внаслідок влучань трьох дронів “Італмас” та FPV руйнувань зазнали 2 багатоповерхівки, заклад освіти, АЗС, 2 цивільних авто.

По Слов’янську війська Росії вдарили БпЛА “Молнія-2” — понівечили 2 приватних будинки й газопровід. У Миколаївці БпЛА “Герань-2” пошкодив освітній заклад.

У Лимані три дрони поцілили у 2 приватних будинки та легкове авто. Три БпЛА “Герань-2” атакували Іверське Новодонецької громади, пошкодили багатоповерхівку і 2 приватні домівки, а ще будинок культури.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати 349 людей, у тому числі 62 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися прорвати оборону в районах Шандриголового, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону в районах Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку війська країни-агресорки здійснив 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 59 штурмів агресора у районах Володимирівки, Заповідного, Красного Лимана, Сухецького, Новоекономічного, Миколаївки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Котлярівки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку окупанти 21 раз атакували у районах Січневого, Піддубного, Новоселівки, Соснівки, Маліївки, Новомиколаївки, Березового та Новогригорівки.

Нагадаємо, українські військові мають труднощі через присутність цивільних у прифронтовій зоні Лиманської громади. З цим вони пов’язують ускладнення у роботі Сил оборони та закликають владу зосередити увагу на інформуванні людей про можливості евакуації.