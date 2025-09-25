Цивільні у прифронтових населених пунктах Лиманської громади заважають працювати Силам оборони, — 60 бригада

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові кажуть, що цивільні ускладнюють роботу Сил оборони у прифронтовій зоні Лиманської громади. Захисники закликають владу зосередити сили на інформуванні людей про можливості евакуації.

Про це сказав начальник відділу комунікацій 60-ї бригади Максим Білоусов в етері “Суспільне. Студія”.

“Наявність цивільних дуже ускладнює роботу. Наприклад, якщо бачимо що цивільні пересуваються, ми знаємо що росіяни будуть прикриватись ними як живим щитом. Памʼятаєте були заяви російського керівництва під час ще Кримської операції”, — каже військовий.

Білоусов наголосив, що для українських військових дуже важливо, аби цивільні евакуювалися та не заважали боронити населені пункти. Зокрема, знищувати окупантів.

“З перехвату було чутно що росіяни нікого не вважають своїми. Вони всіх будуть знищувати, коли вони будуть заходити в населені пункти. Тому мій заклик, обовʼязково евакуюйтесь, збережіть своє життя.

На відміну від ворога ми цінуємо життя наших співгромадян і це для нас найважливіше”, — закликав Максим Білоусов.

Речник також прокоментував радіоперехоплення, які 24 вересня оприлюднив Третій армійський корпус. З них стало відомо, що росіяни, ймовірно, розстріляли сімʼю цивільних у Шандриголовому Лиманської громади та захопили їхню дитину у заручники. За його словами, наразі немає ніякої нової інформації стосовно викраденої дівчинки.

“Нічого нового не можу поки додати, не маю поки додаткової інформації. Знаю що триває розслідування, поки неможливо щось додаткового сказати, але я впевнений що ми будемо працювати над тим що повернути цю дівчинку з полону”, — розповів Білоусов.

Нагадаємо, понад 2,3 тисячі разів били росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Жертвами цих атак стали загалом 22 людини — п’ятеро загиблих, 17 поранених. Найбільше наслідків ударів окупантів минулої доби фіксували у Костянтинівці.