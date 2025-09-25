Де лінія фронту у Донецькій області на 24 вересня: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 24 вересня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Понад 2,3 тисячі разів били росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Жертвами цих атак стали загалом 22 людини — п’ятеро загиблих, 17 поранених. Найбільше наслідків ударів окупантів минулої доби фіксували у Костянтинівці.

П’ятеро загиблих, 17 поранених: доба 24 вересня у Донецькій області

Упродовж минулої доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Добропіллю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Миколаївці, Слов’янську, Олексієво-Дружківці, Надеждівці та Сергіївці.

Усього загарбники били по житлових кварталах та лінії фронту Донеччини 2 325 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 95 цивільних об’єктів, з них 80 житлових будинків.

Так, по Костянтинівці росіяни завдали 16 ударів, з них 10 ­— бомбами “КАБ-1000” та “КАБ-250”. Через ці атаки загинули четверо людей, ще 11 дістали поранень. У місті фіксували руйнування 9 багатоповерхівок, 50 приватних будинків, закладу освіти та комунального підприємства.

Олексієво-Дружківку війська країни-агресорки обстріляли двома FPV-дронами. Через цю атаку загинув мирний житель. Ще один поранений через дроновий обстріл Дружківки.

На Слов’янськ окупанти скинули бомбу “КАБ-250” — поранень дістала цивільна. У місті фіксували руйнування 14 домівок та 2 автівок. У Сергіївці Андріївської громади два FPV-дрони поцілили по автобусу – поранень зазнали четверо людей.

Тим часом по Краматорську росіяни вдарили дронами різних типів — ці атаки пошкодили дві багатоповерхівки, нежитлові приміщення та автівки.

На Добропілля загарбники спрямували дві бомби “КАБ-250” та пошкодили 4 приватних будинки, два корпуси лікарні, господарське приміщення й гараж.

Крім того, сьогодні після опівночі під вогнем знову була Дружківка — пошкодили приватний будинок.

Як звітують в Донецькій ОВА, протягом минулої доби з лінії фронту евакуювали ще 345 людей, у тому числі 58 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 25 разів, пишуть в Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися прорвати оборону поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Шандриголового, Новоселівки, Дерилового та Зарічного.

На Сіверському напрямку війська країни-агресорки сім разів намагалися прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах Полтавки, Заповідного, Родинського, Красного Лимана, Новоекономічного, Сухецького, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного та Горіхового.

На Новопавлівському напрямку росіяни провели 13 атак поблизу Воскресенки, Січневого, Вороного, Тернового та Новогригорівки.

Нагадаємо, 24 вересня аналітики заявили про окупацію Новомиколаївки та Новоіванівки — селища на Новопавлівському напрямку за декілька кілометрів від адмінмежі Донецької області. Однак в ОСУВ “Дніпро” спростували цю інформацію та кажуть, що обидва населені пункти під контролем Сил оборони.