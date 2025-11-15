Ілюстративне фото: Pexels

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

До Всесвітнього дня захисту дітей та зимових свят діти від 3 до 14 років можуть надіслати власні малюнки з короткою розповіддю про себе і отримати солодкий подарунок.

Про це повідомили на сторінці ГО “ВПО Україна”, яка організувала проєкт “Моя мрія”.

Усі надіслані роботи стануть частиною “Карти мрій” юних переселенців. Надсилати малюнки можна через анкету за посиланням.

Організатори уточнили, що прийматимуть лише малюнки, зроблені спеціально для цього проєкту. Ті, що надішлють одразу після публікації, розглядатися не будуть. Участь можна взяти до 17 листопада включно.

Протягом грудня та до Нового року кожна дитина, яка надіслала малюнок, отримає свій солодкий подарунок.

За додатковою інформацією можна звертатися до адміністратора ГО “ВПО Україна” у Telegram.

Раніше ми розповідали, що Мирноградська громада закуповує понад 800 новорічних подарунків для дітей пільгових категорій та учнів шкіл з громади.