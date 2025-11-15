Підтримати
RU
Підтримати

Майже 300 тис. грн на солодощі: Мирноградська громада закуповує понад 800 новорічних подарунків для дітей

Валерія Пащенко
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Відділ освіти Мирноградської міської ради планує закупити новорічні подарункові набори для дітей пільгових категорій та учнів шкіл з громади.

Тендер на придбання солодощів журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становить 284 130 гривень з податками. Загалом планують придбати 861 набір та доставити їх до міста Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. Постачальники повинні привезти товар до 12 грудня 2025 року, а кінцевий термін подання пропозицій 22 листопада 2025 року до 12:00.

Кожен набір міститиме різні солодощі та печиво від українських виробників, включно з цукерками, шоколадом, вафлями та батончиками. 

Раніше ми розповідали, що влада Краматорська також купує солодкі подарунки для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Йдеться про 7400 наборів цукерок в оформлених у новорічній тематиці коробках.

Завантажити ще...