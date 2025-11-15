Ілюстративне фото: Pexels

Відділ освіти Мирноградської міської ради планує закупити новорічні подарункові набори для дітей пільгових категорій та учнів шкіл з громади.

Тендер на придбання солодощів журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становить 284 130 гривень з податками. Загалом планують придбати 861 набір та доставити їх до міста Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. Постачальники повинні привезти товар до 12 грудня 2025 року, а кінцевий термін подання пропозицій — 22 листопада 2025 року до 12:00.

Кожен набір міститиме різні солодощі та печиво від українських виробників, включно з цукерками, шоколадом, вафлями та батончиками.

Раніше ми розповідали, що влада Краматорська також купує солодкі подарунки для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Йдеться про 7400 наборів цукерок в оформлених у новорічній тематиці коробках.