Ілюстративне фото: Головком

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Для дітей із Волноваської громади, які нині перебувають у безпечніших регіонах України, готують подарунки до Різдва та Нового року. Триває збір інформації, батьків або опікунів просять заповнити онлайн-форму.

Про це повідомили у Волноваській міській військовій адміністрації.

Батьків та опікунів дітей віком до 18 років просять заповнити коротку онлайн-форму. На кожну дитину треба заповнювати нову форму.

Зареєструватися необхідно до 26 жовтня 2025 року включно.

В адміністрації зазначають, що зібрані дані потрібні, щоб вчасно підготувати та доставити подарунки дітям, незалежно від того, в якому регіоні України вони зараз проживають.

Раніше Вільне Радіо писало, що сім’ї з дітьми із Соледарської громади можуть отримати подарунки до Різдва та Нового року.