Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Переселенці із Соледарської громади, які нині перебувають у безпечніших регіонах України, можуть зареєструватися на отримання святкових подарунків до Різдва та Нового року.

Про це повідомили у Соледарській міській військовій адміністрації.

Реєстрація відкрита для сімей із дітьми, які зареєстровані в Соледарській міській громаді й зараз живуть в інших областях України.

Організатори просять уважно вказувати свої контактні дані, аби відповідальні могли зв’язатися з заявниками для уточнення інформації.

Подати заявку можна онлайн — громада розмістила відповідну Google-форму на своєму офіційному сайті. Анкети прийматимуть до 17 жовтня 2025 року.

Для уточнень можна телефонувати з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00:

(066)807-83-13 — Тетяна Олександрівна,

(066)984-47-10 — Владислава Олександрівна,

(050)285-46-34 — Марина Миколаївна,

(095)870-53-60 — Антоніна Олексіївна,

(095)197-39-95 — Наталя Олександрівна,

(099)547-62-56 — Наталя Миколаївна.

Або ж просять надсилати листа на електронну пошту: [email protected] (у темі листа потрібно написати “Реєстрація на подарунки”).

