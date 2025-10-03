Ілюстративне фото: УНІАН

Бахмутська міська ВА збирає дані про дітей віком від 3 до 16 років із родин мешканців Бахмутської громади, які тимчасово перебувають у Києві та області. Влада громади складає списки малечі, якій до зимових свят закуповуватимуть подарунки.

Про це повідомили у пресслужбі центру підтримки бахмутян м. Київ.

Взяти участь в опитуванні можуть родини, зареєстровані у Бахмутській міській територіальній громаді Донецької області, які нині живуть у столиці або в Київській області. Анкета доступна за посиланням, її потрібно заповнити до 18:00 8 жовтня 2025 року.

Форму для участі треба заповнювати на кожну дитину окремо. Програма розрахована тільки на переселенців із Бахмутської громади, заявки від людей з інших громад розглядати не будуть.

За умовами ініціативи, подарунки видаватимуть виключно в Києві у приміщенні осередку підтримки бахмутян. Він працює на вулиці Левка Лук’яненка, 14б (Оболонський район, станція метро “Мінська”).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України під час засідання 2 жовтня розширив допомогу дітям, зокрема із вразливих категорій. Так, в Україні запускають проєкт “Сімейна домівка”. Додатково урядовці підвищили виплати батькам-вихователям і прийомним батькам, збільшили перелік отримувачів допомоги для повернутих з Росії чи окупації дітей та запровадили інші зміни.