Діти в поході. Ілюстративне фото: Vysheoblakov

Кабінет міністрів України під час засідання 2 жовтня розширив допомогу дітям, зокрема із вразливих категорій. Так, в Україні запускають проєкт “Сімейна домівка”. Додатково урядовці підвищили виплати батькам-вихователям і прийомним батькам, збільшили перелік отримувачів допомоги для повернутих з Росії чи окупації дітей та запровадили інші зміни

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Так, новий проєкт “Сімейна домівка” для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування передбачає створення простору для адаптації між інтернатом і самостійним життям. В уряді стверджують, що ці простори будуть максимально наближені до сімейних умов та працюватимуть у 12 областях України за співфінансування держави та громад. Насамперед проєкт спрямований на підлітків, дітей з інвалідністю та багатодітних груп братів і сестер, каже прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона додала, що відтепер право на одноразову допомогу в 50 тисяч гривень після повернення з окупованої території або Росії мають не лише діти до 18 років, але й громадяни віком до 23 років, якщо на момент депортації вони були неповнолітніми. Додатково в уряді підвищили виплати батькам-вихователям і прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

Ще одне рішення від 2 жовтня — надання права на безоплатну вторинну правничу допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років. Уряд наголосив, що це дозволить забезпечити правовий захист та підтримку цієї категорії молоді.

“Унормовуємо використання електронного медичного висновку про стан здоров’я усиновлювачів. Уряд затвердив єдиний порядок медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину у родину. Для цього ухвалили відповідну постанову. Уряд запропонував запровадити електронні медичні висновки для усиновлення (для цього схвалили і передали у ВРУ проєкт закону, щоб змінити Цивільно-процесуальний кодекс)”, — додала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні частині Донецької області досі проживають понад 14 тисяч дітей. У зонах боїв їх немає, але понад 1,3 тисячі все ще залишаються в громадах з обов’язковою евакуацією.