Школа на окупованій частині Донеччини. Фото: Скриншот з допису Олени Нікітіної

Окупаційна влада регулярно звітує про “стабільну роботу” освітньої системи на тимчасово окупованій частині Донеччини. Водночас окупаційні медіа та місцеві псевдопосадовці фіксують інше: діти навчаються в холодних класах, а дошкільнят “зігрівають” рухливими іграми й чаєм. Ми дізналися, яка нині ситуація з опаленням в освітніх закладах т.з. “ДНР” і як окупаційна влада реагує на проблему.

Як окупанти “взяли на контроль” проблеми з опаленням у школах і дитсадках т.з. “ДНР”

У бюджеті т.з. “ДНР” на минулий рік передбачили понад 208 мільйонів рублів (приблизно 115 мільйонів гривень) на будівництво та вдосконалення об’єктів ЖКГ, зокрема тепломереж. На 2026 рік адміністрація псевдореспубліки заклала на цю статтю вже 500 мільйонів рублів (близько 276 мільйонів гривень).

Втім, цих грошей не вистачає на забезпечення теплом місцевих освітніх закладів. Проблеми з опаленням у школах і дитячих садках публічно визнав ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін. Через морози, заявив він, зросла кількість скарг, тому ситуацію доручили “взяти на контроль” із виїздами на місця.

Після цього “радниця глави ДНР” Олена Нікітіна почала публікувати відео з так званих перевірок освітніх закладів. В одному з відео вона відвідує школу №35 у Донецьку. На запитання про температуру в приміщеннях адміністрація відповідає: близько 10 градусів тепла. Працівники пояснюють це проблемами з системою опалення та порушеною циркуляцією теплоносія. У кадрі також звучить, що учнів перевели на дистанційне навчання, оскільки, за словами Нікітіної, “морозити дітей ніхто не буде”, а ремонт лише готуються проводити.

В іншому відео Нікітіна проходить коридорами школи у верхньому одязі, не заходячи до класів і не перевіряючи температурні показники. Почувши від представників закладу фразу “тут тепло”, вона відповідає, що передасть цю інформацію голові.

Працівники дитячого садка №27 у Макіївці розповіли, що температура в приміщеннях становить близько +13 градусів. Утім, заклад не закривають. Завідувачка пояснює: аби діти не замерзали, їх розважають рухливими іграми, поять чаєм та годують гарячими обідами.

Проблема ширша: батьки скаржаться на холод і в інших школах і дитсадках

Під відео Нікітіної користувачі масово залишають коментарі зі скаргами на холод у школах і дитячих садках різних міст окупованої частини Донеччини. У коментарях згадують проблеми з опаленням у закладах освіти Донецька, Макіївки, Кальміуського та інших населених пунктів, що виходить за межі окремих адрес, які потрапили до відеозвітів.

Наприклад, як пише жителька одного з районів Донецька, у місцевих школі та дитсадку через відсутність води немає опалення. Учнів, за словами жінки, відпускають з уроків, багато дітей хворіють.

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

Інша дописувачка розповідає, що у спортзалі школи №37 Макіївки температура не перевищує 8 градусів, але уроки фізкультури при цьому не скасовують.

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

У скаргах неодноразово фігурує дитячий садок “Казка” міста Кальміуське (окупаційна влада продовжує використовувати назву Комсомольське, яку місто мало до декомунізації). Батьки пишуть, що не можуть залишити дітей у закладі, бо температура там сягає максимум 13 градусів.

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

Ще в одному освітньому закладі Макіївки — школі №8 — попри низьку температуру не дозволяють вмикати обігрівачі через проблеми з електромережею. Нікітіна ж на це відповідає, що під час її візиту до закладу обігрівачі працювали. Також вона каже про “високу ймовірність того, що у школі скоро буде проведений капітальний ремонт”, що нібито дозволить покращити ситуацію.

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

У цій самій школі, як додає ще одна користувачка, через низьку температуру й сирість на стелях утворилася пліснява. У туалеті, за її словами, лежить сніг.

Жінка додає, що в окремих класах температура прийнятна, тож проблема — не в котельні, а у системі опалення самої школи.

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

Інші батьки в коментарях під публікаціями псевдопосадовиці діляться фотографіями термометрів у школах і дитсадках.

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

Окупаційна влада стверджує, що проблеми з теплом у псевдореспубліці виникли внаслідок обстрілів. Але, як зазначають місцеві, ситуація з опаленням була напруженою і до цього.

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

У “новоокупованих” містах Донеччини діти сидять на уроках у куртках

У містах, захоплених після початку повномасштабного вторгнення, окупаційна влада намагається показати “відновлення з нуля” й відкриває заклади освіти у зруйнованих або пошкоджених будівлях.

Наприклад, у тимчасово окупованому Селидовому у грудні 2025 року відкрили так званий опорний освітній пункт на базі однієї зі шкіл — більш ніж через рік після активних бойових дій. Про це на своїй сторінці у соцмережі відзвітував ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін. На момент відкриття в освітньому пункті навчалися 10–11 дітей, а заняття проводили двоє вчителів.

На кадрах видно, що частина учнів сидить у верхньому одязі, бо у класі холодно.

Опорний освітній пункт у Селидовому. Скриншот із російського відео

У ролику педагогині просять забезпечити школу додатковими кадрами, організувати прибирання та знайти кочегара.

Проблему з опаленням у пропагандистському сюжеті подають як таку, що нібито “розв’язали того ж дня”, однак сам факт проведення занять у неопалюваному приміщенні визнають відкрито.

На відсутність тепла нарікають і батьки учнів школи №21 у Маріуполі. Там першачки вчаться у кабінетах старшокласників, адже в їхніх класах опалення взагалі немає.

Скриншот з коментарів під дописом Олени Нікітіної

Як проблеми з опаленням на ТОТ пояснюють місцеві комунальники

Після масових скарг на холод в освітніх закладах Олена Нікітіна записала нове відео, в якому обговорила ситуацію з опаленням з “директором” підвладного окупантам підприємства “Донбастеплоенерго” Сергієм Полховим.

Як розповів псевдопосадовець, вже два тижні на об’єктах тепломережі фіксують стрибки напруги, через що обладнання виходить з ладу.

Водночас Полхов визнав, що на проблеми з опаленням впливає зношеність комунікацій у будівлях.

“Зазвичай, на жаль, старе обладнання внутрішніх систем опалення дитячих садків і шкіл багато років не ремонтувалося. Ми це розуміємо, і десь підвищуємо параметри вище за температурний графік, стараємось і розходом теплоносія збільшити відповідні параметри, і гідравлікою”, — сказав очільник підконтрольного окупантам підприємства.

Скриншот з допису Олени Нікітіної

