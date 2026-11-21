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Діти від 7 років із Дружківської громади можуть провести 21 день на оздоровленні в Трускавці на Львівщині. Відпочинок влаштовують за програмою “Карпатська зміна” у грудні. Вирушити в поїздку можуть діти з певних пільгових категорій.
Про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації.
Програма “Карпатська зміна” передбачає оздоровлення дітей від 7 років. Скористатися нею можуть діти, які належать до однієї з таких категорій:
Заїзд запланували з 5 до 25 грудня 2026 року. Діти проведуть 21 день в оздоровчо-профілактичному комплексі “Планета здоров’я” у Трускавці Львівської області.
Щоб дізнатися про умови участі та оформлення заявки, батькам або законним представникам дитини потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.
Телефон для довідок: (050)109-53-85.
Нагадаємо, Краматорська районна адміністрація збирає попередні заявки на гуманітарну допомогу від переселенців, які виїхали до Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Харківської областей. Зареєструватися можуть жителі громад Краматорського району, які мають довідку ВПО, видану у 2026 році. Від однієї родини анкету заповнює один повнолітній представник.