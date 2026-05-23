Ілюстративне фото: depositphotos

Для дітей з Новогродівської громади влаштовують безкоштовний оздоровчий відпочинок на Закарпатті. Доступна друга хвиля поїздок у межах проєкту “Карпатська зміна”, яка триватиме з 17 червня по 7 липня і включатиме спорт та психологічне відновлення.

Про це повідомили у Новогродівській міській раді.

У 2026 році діти та підлітки з громади можуть вирушити до Закарпатської області на відпочинок на базі провідних санаторно-курортних закладів.

Що відомо про бази відпочинку та проєкт “Карпатська зміна”

Оздоровча програма передбачає перебування на двох локаціях:

Клінічний санаторій “Карпати”

Санаторій “Сонячне Закарпаття”

Проєкт “Карпатська зміна” реалізується за підтримки Офісу Президента України та Української асоціації футболу. Його мета — фізичне й ментальне відновлення дітей, які постраждали внаслідок війни. Він стартує 17 червня 2026 року і триватиме до 7 липня 2026 року.

У межах програми на учасників чекають:

щоденні футбольні тренування з професійними інструкторами;

мотиваційні зустрічі та заняття із відомими українськими футболістами;

участь почесних гостей, зокрема президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка;

забезпечення повним комплектом спортивної форми;

організована логістика та насичена освітньо-розважальна програма;

комплексне психологічне та фізичне відновлення у безпечних умовах.

Як зареєструватися

У міській раді наголошують, що кількість місць обмежена. Для отримання детальної інформації про участь та перелік необхідних документів батькам радять звертатися до управління соціального захисту населення Новогродівської міської ради.

Телефон для довідок: (066)035-61-20.

