Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Не менш як 180 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади підуть на заохочення для обдарованих дітей. Стипендіати — вихованці школи мистецтв.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, одноразове грошове заохочення отримають учні Школи мистецтв Бахмутської громади. Загальна сума фінансування — 180 тисяч гривень, які розподілили між 22 вихованцями закладу.

Серед обдарованих та талановитих дітей, зазначають посадовці, є учасники як обласних і всеукраїнських конкурсів, так і міжнародних. Останні за свої здобутки отримають найбільше — по 10 тисяч гривень. Найменше заохочення передбачили для представників школи мистецтв на регіональному рівні — по 4 тисячі гривень.

Зазначимо, що до відкритого вторгнення у Школі мистецтв Бахмутської громади працювали 86 викладачів, а навчалися близько 600 учнів. Вони отримували початкову музичну і художню освіту на 3 відділеннях:

музичному (фортепіано, синтезатор, скрипка, віолончель, духові та ударні інструменти, баян, акордеон, домра, гітара) — 470 учнів;;

вокально-хоровому (сольний та духовний спів) — 70 учнів;

художньому — 65 учнів.

У грудні 2022-го війська країни-агресорки поцілили ракетою по будівлі школи. Більшість техніки та інструментів встигли евакуювати звідти раніше.

Нагадаємо, усього 106,4 тисячі гривень виділить влада Бахмута на підвищення кваліфікації вчителів громади у 2026-2027 роках. Грошей на цю ініціативу з кожним роком дають все менше.