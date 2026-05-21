Не менш як 180 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади підуть на заохочення для обдарованих дітей. Стипендіати — вихованці школи мистецтв.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.
За документом, одноразове грошове заохочення отримають учні Школи мистецтв Бахмутської громади. Загальна сума фінансування — 180 тисяч гривень, які розподілили між 22 вихованцями закладу.
Серед обдарованих та талановитих дітей, зазначають посадовці, є учасники як обласних і всеукраїнських конкурсів, так і міжнародних. Останні за свої здобутки отримають найбільше — по 10 тисяч гривень. Найменше заохочення передбачили для представників школи мистецтв на регіональному рівні — по 4 тисячі гривень.
Зазначимо, що до відкритого вторгнення у Школі мистецтв Бахмутської громади працювали 86 викладачів, а навчалися близько 600 учнів. Вони отримували початкову музичну і художню освіту на 3 відділеннях:
У грудні 2022-го війська країни-агресорки поцілили ракетою по будівлі школи. Більшість техніки та інструментів встигли евакуювати звідти раніше.
Нагадаємо, усього 106,4 тисячі гривень виділить влада Бахмута на підвищення кваліфікації вчителів громади у 2026-2027 роках. Грошей на цю ініціативу з кожним роком дають все менше.