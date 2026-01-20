На підвищення кваліфікації освітян Бахмута заклали менше грошей, ніж у попередні роки: скільки та чому

Підвищення кваліфікації. Ілюстративне фото: Pixabay

Усього 106,4 тисячі гривень виділить влада Бахмута на підвищення кваліфікації вчителів громади у 2026-2027 роках. Грошей на цю ініціативу з кожним роком дають все менше. Чому так — пояснюємо далі.

Про фінансування журналісти Вільного Радіо дізналися з програми “Освіта Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки”.

За документом, упродовж 2026 та 2027 років підвищення кваліфікації педагогів Бахмутської громади обійдеться місцевому бюджету в 106,4 тисячі гривень. Гроші розподілили порівну — 53,2 тисячі гривень цьогоріч та ще стільки ж — у наступному.

Зазначимо, що сума ініціативи з кожним роком все менша — з 450 тисяч гривень у 2024-му до 56,7 тисячі гривень у 2025 році. Фактично фінансування скоротили у 8 разів.

Як розповідала Вільному Радіо заступниця начальниці управління освіти Бахмутської міськради Оксана Заікіна, педагогічна команда громади зменшується, а разом з нею й потреба у фінансуванні.

“На жаль, освітянська команда зазнає втрат — закриваються освітні заклади, тож кількість педагогічних працівників зменшується. Ті, у кого була потреба у підвищенні, — всі це зробили. На наступний навчальний рік також будемо вивчати ситуацію, у кого підходить вже термін і має пройти перепідготовку — абсолютно всі пройдуть коштом Бахмутської громади”, — казала посадовиця.

Нагадаємо, не менш як 258 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади піде на виплати стипендій обдарованим дітям у 2026-2027 роках. Це одноразова підтримка, яку планують перераховувати влітку.