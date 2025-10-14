Діти загиблих військових із Краматорської громади можуть отримати грошову допомогу до Дня святого Миколая: як подати заявку

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

По тисячі гривень з місцевого бюджету передбачили для дітей загиблих або зниклих безвісти військових із Краматорської громади. Отримати виплати можна буде до Дня святого Миколая. А подати заявку — до 30 жовтня.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Краматорської ВА Олександра Гончаренка.

Виплата передбачена для дітей загиблих (померлих) чи зниклих безвісти захисників і захисниць України, зареєстрованих у Краматорській громаді чи тих, хто перебував там на обліку як ВПО.

Щорічну допомогу в сумі 1000 грн виплачуватимуть на кожну дитину.

Для отримання виплати законний представник дитини (мати, батько, усиновлювач, опікун) з 1 вересня по 30 жовтня має подати заяву до управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради особисто або поштою за адресою: Донецька область, Краматорський р-н, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, буд 44).

Якщо представник немає можливості надіслати заяву, зробити це замість нього може член його сім’ї або представник із довіреністю.

До заяви додаються:

копія паспорта;

копія ІНН;

копія документа, що підтверджує родинний зв’язок дитини/дітей із заявником (свідоцтво про народження, рішення суду про усиновлення, рішення про встановлення опіки чи піклування);

копія документа, що підтверджує родинний зв’язок дитини/дітей із загиблим (померлим) ветераном війни, загиблим (померлим) захисником чи захисницею;

копія посвідчення дитини про статус члена сім’ї загиблого ветерана війни/захисника чи захисниці України;

копія довідки про реєстрацію місця проживання дитини/дітей;

копія довідки ВПО;

банківські реквізити.

