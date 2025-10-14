Діти загиблих військових із Краматорської громади можуть отримати грошову допомогу до Дня святого Миколая: як подати заявку

Підтримайте Вільне Радіо
По тисячі гривень з місцевого бюджету передбачили для дітей загиблих або зниклих безвісти військових із Краматорської громади. Отримати виплати можна буде до Дня святого Миколая. А подати заявку — до 30 жовтня.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Краматорської ВА Олександра Гончаренка.
Виплата передбачена для дітей загиблих (померлих) чи зниклих безвісти захисників і захисниць України, зареєстрованих у Краматорській громаді чи тих, хто перебував там на обліку як ВПО.
Щорічну допомогу в сумі 1000 грн виплачуватимуть на кожну дитину.
Для отримання виплати законний представник дитини (мати, батько, усиновлювач, опікун) з 1 вересня по 30 жовтня має подати заяву до управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради особисто або поштою за адресою: Донецька область, Краматорський р-н, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, буд 44).
Якщо представник немає можливості надіслати заяву, зробити це замість нього може член його сім’ї або представник із довіреністю.
До заяви додаються:
