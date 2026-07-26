Оздоровлення та відпочинок дітей Ілюстративне фото: Pexels

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Сім днів у літньому таборі в Яремчі можуть провести діти загиблих або померлих захисників і захисниць України. Для них підготували програму психологічного відновлення, оздоровлення, дозвілля та відпочинку.

Про можливість долучитися до табору повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Відпочинок триватиме з 2 по 9 серпня 2026 року на базі санаторію “Прикарпатський” у Яремчі Івано-Франківської області.

Табір розрахований на дітей від 8 до 13 років. Програма передбачає психологічне відновлення, оздоровлення, змістовне дозвілля та відпочинок для дітей, які втратили найрідніших через збройну агресію Росії проти України.

Аби зареєструватися, потрібно заповнити анкету за посиланням.

Додаткову інформацію щодо участі у програмі можна отримати за телефоном: (096)248-92-15.

Літній табір організовують за сприяння Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства охорони здоров’я України, а також за підтримки Датського фонду Bevar Ukraine та благодійної організації “Благодійний фонд “Майбутність”.

Раніше ми писали, що дітей з Покровської громади запрошують відпочити у серпні у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті.