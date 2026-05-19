Дізнатися про тимчасові обмеження на виїзд за кордон тепер можна онлайн: як це зробити

Виїзд за кордон. Ілюстративне фото: ДПСУ

В Україні запустили сервіс, де можна дізнатися про тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Інформація відображатиметься у реальному часі, однак тільки про заборони, які наклали за рішенням суду та постанов Державної виконавчої служби.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Як працює сервіс “Особистий кабінет” для перевірки можливості виїхати за кордон

Там розповіли, що сервіс “Особистий кабінет” від Державної прикордонної служби стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги). Перевірити обмеження, які стосуються виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років під час воєнного стану, не можна. Їх розглядають за окремими правилами.

Як пояснили у ДПСУ, найчастіше обмеження на виїзд стосуються батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Раніше для отримання такої інформації доводилося подавати письмовий запит та чекати відповіді кілька тижнів. Тепер цю процедуру спростили.

Як зареєструватися у сервісі “Особистий кабінет”

Для реєстрації вам знадобиться електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП. Пройти процедуру верифікації можна за цим посиланням.

Система автоматично перевіряє інформацію в базах даних ДПСУ, тож після авторизації має зʼявитися один з двох статусів: “Обмежень немає” або “Є тимчасове обмеження”.

Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп’ютера.

“Запуск “Особистого кабінету” – це частина великої цифрової трансформації прикордонної служби. Тепер перевірити свій статус перед поїздкою можна за лічені секунди, не виходячи з дому. Якщо плануєте виїзд за кордон – зайдіть туди заздалегідь. Краще перестрахуватися, ніж отримати відмову вже на кордоні”, – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №15197, яким затвердила указ президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”. Він діятиме ще 90 днів.