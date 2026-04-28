Українські військові. Ілюстративне фото: Укрінформ

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №15197, яким затвердила указ президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”. Він діятиме ще 90 днів.

Про це повідомили на сторінці парламенту.

Усього за відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. Ще двоє обранців, за даними видання “Суспільне. Новини”, були проти.

Воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів — до 2 серпня 2026 року.

Це вже 19-й раз, коли український парламент розглянув питання щодо продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації.

Що відомо про воєнний стан та мобілізацію в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про основні положення, які дійшли до другого читання, розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, поліція за 27 квітня зафіксувала 898 російських атак по підконтрольній частині Донеччини, удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. Попередньо, постраждалих серед цивільних за добу не було, однак є руйнування інфраструктури.