Наслідки російських атак у Донецькій області 27 квітня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Поліція за 27 квітня зафіксувала 898 російських атак по підконтрольній частині Донеччини, удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. Попередньо, постраждалих серед цивільних за добу не було, однак є руйнування інфраструктури.

Влучання фіксували по Слов’янську, Біленькому та Миколаївці

Під вогнем за добу опинилися не менше двох населених пунктів: росіяни атакували місто Слов’янськ та селище Біленьке, повідомили у зведенні від поліції.

Внаслідок ударів зафіксоване руйнування одного цивільного об’єкта:

по Слов’янську російські війська завдали удару FPV-дроном — пошкоджена адміністративна будівля;

у Біленькому безпілотник влучив у дорожнє покриття.

Удари по регіону продовжились після опівночі, коли російські загарбники атакували прифронтову Миколаївку. Там зруйнований магазин.

Розширені дані про наслідки обстрілів надає начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він зазначив, що також влучання відбулися у Тетянівці Святогірської громади (один будинок зруйнований, ще сім — пошкоджені), а також у Різниківці Сіверської громади. Там, за даними обласної влади, пошкоджена невказана кількість житлових будинків.

Покровський напрямок залишається найактивнішим на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські війська 13 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ, атакуючи в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Шийківка;

на Слов’янському напрямку російські сили проводили штурмові дії в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Озерного;

в Краматорському напрямку армійці країни-агресорки один раз атакували в бік Никифорівки;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, а також в бік Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Вільного та Новопавлівки;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка;

на Олександрівському напрямку окупанти атакували шість разів у районах населених пунктів Олександроград, Новогригорівка, а також в бік Вербового, Єгорівки.

Нагадаємо, за даними начальника Слов’янської міської ВА Вадима Ляха, нині в громаді залишаються близько 47 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення їх було 110 тис. Щотижня громаду залишає до тисячі людей із дітьми, у трьох районах вздовж траси Київ–Довжанський триває примусова евакуація неповнолітніх: з 96 там зараз залишилися 29.