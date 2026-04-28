За даними начальника Слов’янської міської ВА Вадима Ляха, нині в громаді залишаються близько 47 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення їх було 110 тис. Щотижня громаду залишає до тисячі людей із дітьми, у трьох районах вздовж траси Київ–Довжанський триває примусова евакуація неповнолітніх: з 96 там зараз залишилися 29.

Про це в інтерв’ю Укрінформу 27 квітня розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За час повномасштабної війни у громаді через обстріли пошкоджені або зруйновані більше 50% багатоквартирних будинків, понад 10% приватних будинків та чверть об’єктів інфраструктури, зокрема лікарень, дитячих садочків та інших закладів освіти.

Електрика, газ, водо- та теплопостачання в громаді досі працюють попри російські атаки. Об’єкти водної інфраструктури розташовані за 5–7 кілометрів від лінії зіткнення на річці Сіверський Донець, на випадок припинення централізованого водопостачання у громаді пробурили до 200 свердловин.

“Готуємося до того, що у зв’язку з тим, що у нас об’єкти водної інфраструктури знаходяться на річці Сіверський Донець, а вона зараз під обстрілами, може так статися, що буде припинене водопостачання. І тоді потрібно буде вже переходити до свердловин, як це було у 2022 році, коли ми три місяці були без води, але впоралися. Зараз у нас уже є до 200 свердловин, і це тільки ті, які ми зробили, але у людей ще є власні”, — зазначив Вадим Лях.

Читати також: Росіяни знищили греблю на Сіверському Дінці — на Донеччині введуть графіки подачі води, — гендиректор “Води Донбасу”

Начальник ВА додав, що у березні для захисту доріг антидроновими сітками довелося демонтувати тролейбусні контактні мережі. Рухомий склад і обладнання евакуювали. Зараз у місті курсують лише автобуси, для соціально незахищених верств діють безкоштовні рейси.

У Слов’янській громаді досі працюють лікарні, зокрема останній на підконтрольній частині Донеччини пологовий будинок. Відділення ПриватБанку та Ощадбанку, ЦНАП, “Нова Пошта” й Укрпошта надають послуги в штатному режимі. Мобільний зв’язок та роботу інтернету забезпечують генераторами.

Загалом від 24 лютого 2022 року по 24 квітня 2026-го (дата проведення інтерв’ю) 81 цивільна людина загинула на території громади, зокрема чотири дитини. Поранень зазнали ще 402 мешканці.

Нагадаємо, у Слов’янській громаді затвердили порядок надання одноразової допомоги для окремих категорій ВПО, які живуть на території громади. Сім’ям, які опинилися “у складних життєвих обставинах”, пропонують по шість тисяч гривень. Журналісти Вільного Радіо розповіли, хто може отримати цю підтримку.