Зруйнована гребля поблизу Райгородка. Фото від Радіо Свобода

Російські загарбники ударами з авіації зруйнували греблю на річці Сіверський Донець, об’єкт був розташований у районі Райгородка. Запасів води у резервуарах Першого та Другого підйомів каналу “Сіверський Донець — Донбас” залишилось приблизно на два тижні, тому в компанії “Вода Донбасу” закликали жителів Донеччини готуватися до нових графіків подачі води, а також економно її використовувати.

Про це пише “Суспільне. Донбас” із посиланням на коментар гендиректора КП “Компанія Вода Донбасу” Ігоря Новака.

Удар по греблі відбувся у понеділок, 23 березня. Внаслідок атаки зруйнований гідровузол, тому наповнювати водозабори на Першому та Другому підйомах каналу більше немає можливості, каже гендиректор “Води Донбасу” Ігор Новак. Він зазначив, що запасів води там станом на вечір 24 березня залишилося приблизно на два тижні.

“Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду”, — уточнив Ігор Новак.

У проєкті “Схеми” Радіо Свобода уточнили, що гребля на Сіверському Дінці забезпечує наповнення каналу “Сіверський Донець — Донбас”. Російські окупанти неодноразово заявляли про намір захопити Слов’янськ саме задля контролю над цим водозабором, стверджуючи, що це дозволить відновити водопостачання Донецька. Однак, за даними видання, підкріпленими супутниковими знімками, інфраструктура каналу нижче за течією вже зруйнована внаслідок російських атак.

Нагадаємо, у лютому 2026 року аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни знищили дамбу поблизу Осикового Дружківської громади. В окремому матеріалі журналісти Вільного Радіо розповіли, що окремо на інцидент та чи вплинув він на евакуацію цивільних мешканців із громади.